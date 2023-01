Tankstelle darf gebaut werden

Zwei Tage vor dem Verhandlungstermin am Oberverwaltungsgericht Münster haben die Kläger ihren Antrag zurückgezogen. Der geplante Raiffeisen-Markt mit Tankstelle an der Hiltruper Straße darf gebaut werden. Doch die Ungewissheit geht weiter.

Projekts an der Hiltruper Straße

Geschäftsführer Reinhard Pröbsting vor der Raiffeisen-Tankstelle in Telgte: Die geplante Anlage an der Hiltruper Straße wäre die sechste Tankstelle der Genossenschaft.

Von den ersten politischen Beratungen bis heute sind mittlerweile knapp sieben Jahre ins Land gezogen: Am südlichen Wolbecker Ortseingang soll an der Hiltruper Straße ein neuer Raiffeisen-Markt mit Tankstelle errichtet werden. Doch das Projekt kommt und kommt nicht in Gang. Jetzt gibt es einen neuen Stand – aber weiter Ungewissheit, ob das Vorhaben umgesetzt wird.