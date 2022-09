Reizgas am Schulzentrum Wolbeck ausgetreten: Elf Schüler im Krankenhaus

Das Schulzentrum Wolbeck wurde am Donnerstag teilweise evakuiert. Die Feuerwehr wurde gerufen, nachdem rund 50 Schülerinnen und Schüler über Atemwegsprobleme geklagt hatten. Elf Schüler müssen notärztlich versorgt worden.

Reizgas-Angriff am Schulzentrum Wolbeck Das Schulzentrum Wolbeck wurde am Donnerstag teilweise evakuiert. Die Feuerwehr wurde gerufen, nachdem rund 50 Schülerinnen und Schüler über Atemwegsprobleme geklagt hatten. Elf Schüler müssen notärztlich versorgt worden. Die Feuerwehr sei am Mittag gerufen worden, nachdem die rund 50 Schüler über Übelkeit oder Reizungen der Atemwege klagten, sagte ein Sprecher. Nach einer ärztlichen Begutachtung wurden elf Schülerinnen und Schüler im Krankenhaus wegen Atemwegsproblemen behandelt. Laut Feuerwehr habe es sich um keinen Chemienunfall gehandelt. Möglicherweise könnte Pfefferspray oder CS-Gas die Ursache gewesen sein. Nachdem die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz war, rückt sie mittlerweile wieder ab. Es bestehe nun keine Gefahr mehr. Die zum Schulkomplex gehörende Hauptschule und Realschule waren nicht betroffen. Gegen 14 Uhr rückt ein Teil der Feuerwehrkräfte wieder ab. „Wir sind bewusst mit einer regelrechten Armada angerückt, um der Situation voraus zu sein", erläutert ein Feuerwehrsprecher.

Laut Feuerwehr habe es sich um keinen Chemienunfall gehandelt. In einem Elternbrief wurde mitgeteilt, dass der Grund für den Einsatz vermutlich Reizgas in der Jungentoilette in Stern 4 des Gymnasiums sei. Nachdem die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz war, hat sie die Kräfte vor Ort mittlerweile auf ein Minimum reduziert. Es bestehe nun keine Gefahr mehr. Die zum Schulkomplex gehörende Hauptschule und Realschule waren nicht betroffen.