„Schulen baut man dort, wo Familien wohnen“

Am Brandhoveweg will die Stadt Münster Wolbecks dritte Grundschule bauen – von der Nähe zum Sportplatz verspricht sie sich Vorteile. Die SPD kritisiert diesen Standort und fordert noch vor der Ratssitzung am 14. Dezember einen Gesprächstermin.

Mit „großer Verwunderung“ hat die Wolbecker SPD die Pläne der Stadtverwaltung zur Kenntnis genommen, in Wolbeck eine komplett neue Grundschule am Brandhoveweg zu bauen. Die Beschlussvorlage soll am 14. Dezember dem Rat der Stadt Münster vorgelegt werden.

„Der letzte Neubau einer Grundschule in Wolbeck liegt gerade einmal drei Jahre zurück. Es ist mir völlig unverständlich, wie man vor gar nicht so langer Zeit nicht erkennen konnte, dass dieser Bau zu klein für die wachsende Bevölkerungszahl in Wolbeck-Nord war“, so Rainer Wagner, Co-Vorsitzender der SPD Wolbeck. Die Planungen der Stadtverwaltung seien demnach vor drei Jahren falsch und realitätsfern gewesen, so eine Pressemitteilung. „Alle Interessierten hier im Ort wussten, dass die Kapazität für die neuen Baugebiete nicht ausreichen würde.“

Wolbecks Baugebiete liegen im Norden – nicht im Süden

Grundsätzlich habe die SPD allerdings keine Einwände gegen den Neubau einer Grundschule. „Die Frage ist nur, an welchem Standort das geschehen soll“, sagt Sandra Beer, Ratsfrau der SPD für Wolbeck. Der Brandhoveweg sei dafür nach ihrer Auffassung der falsche Standort. „Schulen baut man dort, wo die meisten Familien wohnen oder wohnen werden. Das sind in Zukunft die Baugebiete Wolbeck-Nord und Berdel.“ In der Umgebung des Brandhovewegs sei dagegen kein Baugebiet geplant.

„Und was geschieht mit den Kindern aus Wolbecks neuen Baugebieten, wenn die Grundschule Wolbeck-Nord wie schon jetzt überfüllt ist?“, fragt Wagner. „Dann fahren die Eltern ihre Kinder mit dem Auto in den entgegengesetzt liegenden Ortsteil durch den Ort – auch klimapolitisch eine echte Fehlplanung.“

SPD sieht dringenden Gesprächsbedarf

Die SPD sieht daher dringenden Gesprächsbedarf, und zwar schon vor der Ratssitzung am 14. Dezember. Sie schlägt in ihrer Pressemitteilung vor: „Vertreter der Stadtverwaltung, die politischen Parteien und interessierte Bürgerinnen und Bürger sollten möglichst bald bei einem öffentlichen Treffen ihre Standpunkte darlegen, um zu einer Lösung des Grundschul­problems zu kommen.“