Schüsse mit Softair-Pistole: 13-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Mit einer Softair-Pistole haben drei unbekannte Jugendliche in Wolbeck am Freitagmorgen durch ein geöffnetes Klassenfenster geschossen. Ein Schüler wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt. Bereits am Nachmittag konnte ein 13-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen um 8.55 Uhr am Schulzentrum Wolbeck an der Von-Holte-Straße. „Das Trio kam an das geöffnete Fenster heran, als die Schülerinnen und Schüler gerade eine Klassenarbeit schrieben“, schreibt die Polizei Münster. Einer der Jugendlichen habe eine Softair-Pistole gezeigt und anschließend damit mehrfach durch das Fenster in die Luft geschossen. Ein Kügelchen traf einen Schüler und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Der 13-jährige Schüler räumte die Schussabgabe ein und händigte den Beamten die Tatwaffe, eine Spielzeugpistole mit Kugeln, aus. Die Ermittlungen zu dem Motiv des Jugendlichen und den beiden anderen Tatverdächtigen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Müntser unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.