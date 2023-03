Sechs Kitas in Wolbeck melden Personalprobleme

Kinderbetreuung in Bedrängnis

Münster-Südost

Die Personalkrise in der Kindertagesbetreuung stellt das Leben vieler Eltern in Münster auf den Kopf. Die Jugendamtsleiterin Sabine Trockel nannte jetzt Zahlen, wie groß das Problem in Wolbeck, Angelmodde und Gremmendorf ist.