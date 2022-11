Singen im Advent für einen guten Zweck

Das Wintersingen soll am 17. Dezember im Wintergarten des Restaurants Sültemeyer

In diesem Jahr wird es eine Neuauflage des Wolbecker Weihnachtssingens im Restaurant Sültemeyer geben. Das Orga-Team des Kegelclubs Hütte 13 rund um Markus Becker, Thomas Kuhlenkötter und Sebastian Parzeller stecken in den Vorbereitungen für die erneute Auflage des Weihnachtssingens.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir den Spielmannszug aus Alverskirchen erneut für die musikalische Begleitung gewinnen konnten“, so Markus Becker vom Orga-Team. Das Weihnachtssingen findet einen Tag vor dem vierten Advent, am 17. Dezember (Samstag) um 17 Uhr im winterlichen Biergarten des Restaurant Sültemeyers statt.

„Im gemütlichen weihnachtlichen Ambiente wollen wir uns – gerade in dieser besonderen Zeit – auf Weihnachten einstimmen und noch etwas Gutes tun“, wird Thomas Kuhlenkötter in einer Pressemitteilung zitiert. Der Eintritt ist frei.

Das Weihnachtssingen wird unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung und nur bei gutem Wetter stattfinden. Eingeladen sind alle kleinen und großen Gäste. Natürlich wird es auch an den Ständen kühle und warme Getränke geben. „Wir sind zuversichtlich, dass das zweite Wolbecker Weihnachtssingen in diesem Jahr wieder stattfinden kann“, so das Orga-Team.

Vor drei Jahren veranstaltete das Team des Kegelclubs Hütte 13 erstmalig das Wolbecker Weihnachtssingen – mit großem Erfolg. Die vergangenen zwei Jahre machte die Corona-Situation der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Aber auch diese Situation hätten die Verantwortlichen gut gemeistert und kurzerhand den Apfel-Zimt-Likör in stilvoller Glasflasche aus dem Hause Gerbermann auf den Markt gebracht.

In diesem Jahr haben sich die Organisatoren auch etwas Besonderes einfallen lassen: statt Apfel-Zimt-Likör gibt es rote Weihnachtsbaumkugeln aus Glas mit einem Wolbecker Logo. Für 5,90 Euro gibt es ab sofort die Weihnachtsbaumkugeln bei Sültemeyer oder beim Eventteam des Kegelclubs Hütte 13 zu kaufen (E-Mail: markusbe@web.de oder

01 60-6 23 27 00). Der Erlös des Weihnachtssingens und des Weihnachtsbaumkugel-Verkaufes wird an die Kinderkrebshilfe übergeben.