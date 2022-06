So fahren die Busse am neuen Haltepunkt

Es gibt erste Details zum Bahnhaltepunkt an der Hiltruper Straße in Wolbeck: So wird es einen versenkbaren Poller geben, eine Ladestelle für E-Bikes und zwei Leezenboxen.

Die geplante Reaktivierung des Zugverkehrs zwischen Münster und Sendenhorst wirft ihre Schatten voraus: Die Stadt Münster ist für die Errichtung der Bahnhaltepunkte, unter anderem in Wolbeck, zuständig.

Unsere Zeitung hatte die Pläne für alle Haltepunkte bereits am Wochenende ausführlich vorgestellt. Zur Erinnerung: Die Passagiere werden künftig nicht am alten Wolbecker Bahnhof aus- und einsteigen. In dem historischen Gebäude befindet sich heute ein selbst verwaltetes Jugendzentrum. Weit weg vom alten Bahnhof entsteht der neue Haltepunkt jedoch auch nicht: nämlich auf einer vergleichsweise großen Freifläche mit Verbindung zur Hiltruper Straße neben dem Wiewel-Supermarkt. An dieser Stelle werden die WLE-Gleise in Zukunft zweispurig liegen.

Neuer Bebauungsplan erforderlich

Für den WLE-Haltepunkt Wolbeck ist die Neuaufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Die Bezirksvertretung Südost hat diesem Vorhaben bereits zugestimmt. Entscheidend ist das Votum des Rates der Stadt Münster am 14. Juni.

Die fünf münsterischen Haltepunkte der geplanten WLE-Trasse Diese Grafik zeigt den Verlauf der WLE-Trasse auf münsterischem Stadtgebiet. Bei Fahrten in Richtung Sendenhorst startet der Zug am Hauptbahnhof und hält dann an den Stationen Halle Münsterland, Loddenheide, Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck. Foto: Grafik: Lisa Stetzkamp Der Bahnhaltepunkt Halle Münsterland wird in Höhe des Cineplex-Parkhauses platziert und hat eine Anbindung an die Lippstädter Straße. Foto: Stadt Münster Der Bahnhaltepunkt Loddenheide entsteht parallel zum Albersloher Weg in Höhe der Einmündung Martin-Luther-King-Weg. Es besteht auch eine direkte Verbindung zum Gewerbegebiet Haferlandweg. Foto: Stadt Münster Der Bahnhaltepunkt Gremmendorf entsteht dort, wo die Bahntrasse den Gremmendorfer Weg (im Vordergrund) kreuzt. Foto: Stadt Münster Der Bahnhaltepunkt Angelmodde wird angebunden an die Straße Haus Angelmodde (zu sehen im Vordergrund). Foto: Stadt Münster Der Bahnhaltepunkt Wolbeck ist vergleichsweise groß und erstreckt zwischen der Hiltruper Straße (im Vordergrund) und der Straße Petersheide. Foto: Stadt Münster

Auf den Planskizzen sind zwei sogenannte Leezenboxen für Fahrräder zu erkennen, außerdem einige Autostellplätze und eine Bushaltestelle. Der Wolbecker Ratsherr Martin Peitzmeier kennt Details: Geplant ist wohl auch eine Ladestation für E-Bikes. Der Entwurf sieht eine Verbindung zwischen der Hiltruper Straße und der Straße „Am Steintor“ vor: Die Busse können also zukünftig von der Hiltruper Straße über den WLE-Haltepunkt zum alten Wolbecker Bahnhof durchfahren. Damit Autos diese Abkürzung nicht nutzen, ist ein versenkbarer Poller vorgesehen.