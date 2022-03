1500 Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums Wolbeck zeigen Flagge

„Wir wollen gemeinsam mit allen Flagge zeigen! Lasst uns das jetzt tun und gemeinsam an die Menschen in der Ukraine denken!“ Sinem, Chantal und Judith, SV-Schülerinnen aller drei Schulen des Schulzentrums Wolbeck, sprachen zu 1500 Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums.

Die Schulgemeinde war am Mittwochvormittag auf dem Schulhof zusammengekommen, um für den Frieden und gegen den Krieg auf ukrainischem Boden Flagge zu zeigen. Auch die Schüler im Schulzentrum Wolbeck bewegt, was in den letzten Tagen in der Ukraine passiert.

Schüler haben viele Fragen

Eine Auseinandersetzung mit dem Krieg auf ukrainischem Boden und die Aufarbeitung zahlreicher Fragen nach der Ursache für den Krieg tragen dazu bei, den Ängsten der Schüler entgegenzuwirken, heißt es in einer gemeinsame Mitteilung der drei Schulen.

So bekommen die Schüler im Unterricht die Möglichkeit, die Ursprünge des Konflikts zu besprechen und ihre Fragen zu stellen. Dabei wird auch die Problematik von Falschmeldungen in sozialen Medien und Netzwerken besprochen.

In diesem gemeinsamen Moment des Mitgefühls drückten die Schüler des Schulzentrums Wolbeck auf bewegende Weise ihre Forderung nach Frieden aus. SV-Sprecherin Judith fasste die Emotionen beim Anblick der Menschenmenge so zusammen: „So viele machen mit, das ist so beeindruckend. Es geht uns allen um den Frieden!“