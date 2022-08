Sommerfest im Jugendbahnhof Wolbeck

Nach einer längeren Umbauphase und den zurückliegenden Corona-Schließungen öffnet der Jugendbahnhof Wolbeck seine Türen. Das ehrenamtliche sowie hauptamtliche Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtet am Sonntag (21. August) ein Sommerfest im Bahnhof, Am Steintor 58, aus. Los geht es ab 14 Uhr.

„Wir heißen alle Jugendlichen, Familien, Nachbarn, sowie alle Interessierten willkommen, die unser Angebot gerne (neu) kennenlernen möchten“, heißt es in der Ankündigung. Jugendliche ab 16 Jahren können Mitglied im Verein werden. Sie können sich mit eigenen Ideen einbringen sowie die Angebote des Jugendzentrums mitgestalten.

Viele Jahrgänge der umliegenden Schulen führten in den vergangenen Jahrzehnten, gemeinsam mit dem Bahnhof-Wolbeck-Team, die stadtbekannten Freitagspartys durch. Ab diesem Herbst werden diese nun endlich wieder stattfinden können, heißt es in der Pressemitteilung. „Vielfalt ist bei uns aber auch darüber hinaus Programm und so präsentieren wir am kommenden Sonntag insbesondere den frisch renovierten Veranstaltungsraum.“ Ebenso gibt das Team Einblicke in das aktuelle Schmiedeprojekt sowie in die weitere Angebote des Jugendcafés.

Wer Durst und Hunger mitbringt, kann sich gerne im und vor dem Bahnhof mit den angebotenen Getränken, Waffeln und Würstchen stärken.

Das Team ist vornehmlich auf Instagram unter der Adresse @bahnhofwolbeck präsent. Dort gibt es die neusten Informationen zu den Aktionen im Jugendbahnhof.