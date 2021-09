SPD irritiert wegen Wahlplakats der FDP

Die FDP hat ein Wahlplakat mit dem Slogan „Für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten“ vor dem Tor zum Drostenhofpark aufgestellt. Nur: Der Eigentümer selbst hat der Öffentlichkeit den Zugang verboten – und ist selbst FDP-Mitglied. Die örtliche SPD wundert sich...

Mit großem Erstaunen hat die Wolbecker SPD das Wahlplakat der FDP mit dem Slogan „Für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten“ zur Kenntnis genommen, das direkt neben dem geschlossenen Tor des Schlossparkes steht. Und nicht nur sie, auf Wolbecker Bürgerinnen und Bürgern sei es so ergangen, teilt die SPD Wolbeck in einer Pressemitteilung mit.

„Dazu gehört schon eine große Portion Mut, ein solches Plakat genau dort hinzustellen, wo Herr von Merveldt, Mitglied der FDP, vor Wochen den Menschen in Wolbeck verboten hat, in seinen seit Jahrzehnten geöffneten Park zu gehen“, stellt Rainer Wagner, Vorsitzender der SPD Wolbeck, einigermaßen verblüfft fest. Seit Monaten sei der Schlosspark in Wolbeck nun geschlossen, ohne dass der Bevölkerung dafür ein überzeugender Grund genannt worden sei. „Bezirksbürgermeister Bensmann hat uns mehrfach versichert, dass es bald eine Lösung für das Problem geben wird“, so Sandra Beer, Ratsfrau aus Wolbeck. „Bis heute ist das nicht geschehen.“

Identifikation mit dem Ortskern

Der Bevölkerung sei mit der Park-Schließung „ein wichtiges Stück der Identifikation mit dem Ortskern“ genommen worden, heißt es in der SPD-Pressemitteilung weiter. „Auch die FDP will, so steht es in ihren Wahlbroschüren, den Ortskern positiv umgestalten, und das ohne Verbote, wie auf dem Plakat zu lesen ist. Das passt nun aber überhaupt nicht in die Wolbecker Realität.“