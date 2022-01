SPD startet Reinigungsaktion

Volle Abfalleimer und Müll am Wegesrand: Das ist der Normalzustand auf dem Fuß- und Radweg entlang der WLE-Strecke zwischen Schulzentrum und den Verbrauchermärkten an der Hiltruper Straße. Jetzt startet die SPD Wolbeck eine Reinigungsaktion.

Volle Abfalleimer und Müll am Wegesrand: Das ist der Normalzustand auf dem Fuß- und Radweg entlang der WLE-Strecke zwischen Schulzentrum und den Verbrauchermärkten an der Hiltruper Straße.

Ein Ärgernis, das den Ort seit vielen Jahren begleitet, möchte die SPD Wolbeck erneut öffentlich thematisieren. Es geht um die massive Vermüllung, die seit vielen Jahren auf dem Fuß- und Radweg entlang der WLE-Strecke zwischen Schulzentrum und den Verbrauchermärkten fortbesteht. Jetzt ist eine Reinigungsaktion geplant.

Seit den 1990er-Jahren gab es bis heute unzählige Versuche, das Müllaufkommen dort in den Griff zu bekommen. In diesem Bereich wird kleiner und größerer Verpackungsmüll achtlos weggeworfen. Während der Pandemie haben sich Masken und Schnelltestverpackungen zu den leeren Chipstüten und Glasflaschen gesellt.

Problem besteht seit den 1990er-Jahren

Schon 1996 berichtete unserer Zeitung von „Zerstörungswut und Müll rund um das Schulzentrum“. Seitdem hat sich an der Lage kaum etwas verändert, ärgert sich die SPD Wolbeck. Wer insbesondere während der Weihnachtstage dort spazieren ging, konnte die ganz erheblichen Müllmengen auf dem Weg und in den Sträuchern um die Verbrauchermärkte bis zur Bushaltestelle Am Schulzentrum nicht übersehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Viele Menschen nutzen diesen Weg täglich und er sollte für alle deutlich attraktiver werden, heißt es weiter. Die Umwelt und der gemeinsame Lebensraum sollten respektiert und die zahlreich vorhandenen Müllbehälter auch genutzt werden.

Getan hat sich bis heute wenig. „Weder die immer wieder angesprochenen Verbrauchermärkte noch die ansässigen Schulen – sieht man einmal von einer Reinigungsaktion der Hauptschule ab - waren zu einer intensiven Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit bereit“, schreibt die SPD Wolbeck.

Viele Passanten nehmen den Zustand hin

„Was mich wundert, ist die Tatsache, dass die meisten Passanten dieser Wege die Vermüllung wohl klaglos hinnehmen“, erklärt Rainer Wagner, Vorsitzender der SPD Wolbeck und selbst Anwohner. „Deshalb wollen wir noch einmal einen Versuch unternehmen, den derzeitigen Zustand zu verbessern“.

Die SPD Wolbeck wird am Freitag (28. Januar) um 15 Uhr eine Reinigungsaktion der Wege durchführen, die am Bahnübergang beim Wiewel-Markt beginnen soll. Gerne hätte man möglichst viele interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie die Verbrauchermärkte und das Schulzentrum dazu eingeladen. Aufgrund der aktuell angespannten Situation bei den Covid-19 Neuinfektionen wird der SPD-Ortsverein die Aktion allerdings im kleineren Rahmen unter Einhaltung der gültigen Schutzbestimmungen durchführen.

Die SPD dankt den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster für die Unterstützung dieser Aktion.