SPD will keine Wohnmobilstellplätze am Hallenbad Wolbeck 

Wohnmobilstellplätze am Hallenbad Wolbeck – diesen Vorschlag lehnt die SPD ab. „Die Anwohner sind durch die Umgehungsstraße und die WLE schon genug belastet“, argumentiert der Vorsitzende Rainer Wagner.

In Münster mangelt es an Wohnmobilstellplätzen. Unlängst hatten darauf fünf Bezirksbürgermeister in einem gemeinsamen Antrag hingewiesen. Das Problem: Weil es zu wenig ausgewiesene Stellplätze gibt, stellen Wohnmobiltouristen ihre Fahrzeuge häufig dort ab, wo sie nicht hingehören.