SPD will runden Tisch zur Müllsituation

Papier, weggeworfene Tüten, leere Pappbecher – der ständige Müll auf dem Grünstreifen am Fuß- und Radweg zwischen Schulzentrum und Hiltruper Straße bleibt ein Aufregerthema. Jetzt will die SPD Vertreter der Verbrauchermärkte und des Schulzentrums an einen Tisch bringen.

Rainer Wagner und Sandra Beer von der SPD Wolbeck wollen Vertreter der Verbrauchermärkte und des Schulzentrums an einen Tisch bringen, um den Zustand am Bahndamm zu verbessern.

Der SPD-Ortsverein in Wolbeck hat vor knapp vier Wochen im Zuge einer Müllsammelaktion auf den desolaten Zustand entlang des Fuß- und Radweges am Bahndamm vom Schulzentrum bis zu den Verbrauchermärkten aufmerksam gemacht. Jetzt sollen weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Rainer Wagner, Vorstandsvorsitzender des Ortsvereins, teilt mit, dass die Beteiligten seit dieser gemeinsamen Aktion sehr viel Zuspruch von Bürgerinnen und Bürgern erhalten hätten, die sich ebenfalls über den Verpackungsmüll entlang des Weges und in den Gebüschen ärgern würden.

Besonders schlimm werde die Verschmutzung in Höhe der Verbrauchermärkte empfunden. Der Müll wird immer wieder achtlos in der Natur entsorgt, so die SPD. Seit der Reinigungsaktion hat sich innerhalb weniger Wochen schon wieder eine erhebliche Menge an Müll angesammelt.

Größere und besser sichtbare Müllbehälter

„Seit unserer letzten Aktion stehen wir in engem Austausch mit den Abfallwirtschaftsbetrieben“, erklärt Sandra Beer, Ratsmitglied und Landtagskandidatin aus Wolbeck. Einige Ideen, wie zum Beispiel größere und sichtbarere Müllbehälter in diesem Bereich, liegen vor. Ebenso könnte die Frequenz der Straßenreinigung und Leerung der Müllbehälter gesteigert werden. Jedoch sind die Zuständigkeiten zwischen Bahngelände, Fuß- und Radweg und Grünstreifen an den Verbrauchermärkten ein Hindernis, um den gesamten Bereich einheitlich aufwerten zu können.

Die Einladung zu einem runden Tisch mit Vertretern der Verbrauchermärkte und des Schulzentrums ist in Planung. Das Ziel der SPD Wolbeck sei es, einen konstruktiven Austausch anzustoßen, um die Situation für die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu verbessern.