Stadtprinz Mario I. konnte nicht kommen

Hippenmajors-Zylinder ab, Mütze auf: Klaus III. Kramer (l.) gab die närrische Regentschaft über Wolbeck am Samstagabend an Martin II. Graß (M.) und seine Adjutanten Thomas Wellpott (3.v.l.) und Andreas Westenberg (7.v.l.) weiter. Rieke Westenberg (r.) trat die Nachfolge von Jonas Cadura an.

Foto: Wolfram Linke