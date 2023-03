Ein Format mit Zukunft? Das hoffen jedenfalls die Veranstalter: Am Sonntag sind die „Theaterzaubertage“ in Wolbeck mit zwei Vorstellungen für Familien gestartet. Die Kinder waren begeistert.

Wolbeck hat schon viel Theater gesehen, auch so großes wie beim Wigbold-Jubiläum 2010. Am Sonntag aber lief eine ganze Woche Theater an, sie richtet sich an Kinder: die „Theaterzaubertage“.