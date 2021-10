Steintor in Wolbeck drei Wochen lang gesperrt

Baustart in den Herbstferien: Ab Montag (11. Oktober) wird die Straße „Am Steintor“ im Wolbecker Ortskern für rund drei Wochen gesperrt.

Die Straße „Am Steintor“ in Wolbeck wird ab Montag (11. Oktober) zur Baustelle.

Ab Montag (11. Oktober) wird die Straße „Am Steintor“ im Wolbecker Ortskern zwischen Hiltruper Straße und Hofstraße für den Verkehr gesperrt. Wie die Stadtwerke mitteilen, werden dort zunächst etwa zwei Wochen lang die Strom- und Wasserleitungen erneuert. „Durch die Erneuerung der Leitungen wird die Versorgungssicherheit auf dem gewohnt hohen Stand gehalten“, heißt es in der Mitteilung. Anschließend werde die Straße neu asphaltiert, was etwa eine weitere Woche in Anspruch nehme.

Die Straße werde bis voraussichtlich zum 29. Oktober (Freitag) gesperrt. Zu Fuß und mit dem Rad könne die Baustelle passiert werden, für Autos werde eine Umleitung ausgeschildert.

Busse werden umgeleitet

Die Busse der Linien 18, 22 (R32), N85 und N3 werden wegen der Sperrung umgeleitet. Sie fahren wie folgt: