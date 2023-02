Stolperfalle im Kreisverkehr soll farbige Markierung bekommen

Wer die kleine Kante touchiert, gerät schnell ins Schlingern: Der Kreisverkehr am Marktplatz in Wolbeck hält für Radfahrer eine tückische Überraschung bereit. Nun will die Stadt nachbessern – zumindest mit Farbe.

Tückisch: Eine gerade einmal zwei Zentimeter hohe Kante in einem Kreisverkehr am Wolbecker Marktplatz bringt regelmäßig Fahrradfahrer aus dem Gleichgewicht. Mittlerweile mehren sich die Unfälle mit schweren Knochenbrüchen. Unsere Redaktion hatte beispielsweise über den Wolbecker Hausarzt Domingos Schrader berichtet, der nach einem Sturz am Schienbein operiert werden musste. Die Berichterstattung unserer Zeitung sorgte in den sozialen Netzwerken für ausufernde Diskussionen.

Zwei Positionen stehen sich unvereinbar gegenüber: „Radfahrer haben im Innenkreis nichts zu suchen“, sagt beispielsweise ein Fahrlehrer aus Wolbeck. Die Gegenposition lautet: „Trotzdem ist es eine potenzielle Gefahrenstelle, die man mit wenig Aufwand beseitigen könnte.“

Zwischen Innenring und Außenring befindet sich eine Stolperfalle für Radfahrende. Dem Wolbecker Hausarzt Domingos Schrader wurde sie zum Verhängnis. Foto: mlü

Bezirksbürgermeister Peter Bensmann argumentiert, dass niemand mit Knochenbrüchen und schweren Verletzungen dafür bestraft werden sollte, nur weil er mit dem Fahrrad den Kreisverkehr abkürzt, wenn kein Auto zu sehen ist. Er will sich weiter dafür einsetzen, dass der mittlerweile berühmt-berüchtigte Kreisverkehr „entschärft“ wird.

Die Stadt Münster bestätigt, dass jetzt Farbe ins Spiel kommen soll. „Damit sich der Innenring und die Kante künftig mehr abheben, werden diese eine neue Markierung erhalten.“ Aktuell lasse die Witterung die entsprechenden Anpassungen allerdings noch nicht zu. Weitere Maßnahmen seien derzeit nicht geplant.