Superfan organisiert Sticker-Tauschtreff

Der Wolbecker Daniel Pecnik gehört zu den ersten Sammlern mit einem vollen Münster-Panini-Heft. Sein Geheimnis? „Ich habe mir als Startset ein komplettes Paket mit 50 Tüten gekauft. Und dann bin ich relativ schnell bei Facebook auf drei Tauschgruppen gestoßen.“ Dort hat er dann schnell die noch fehlenden Sticker bekommen.

Mit dieser Strategie ist er offenbar nicht alleine. Auch Hildegard Peppinghaus, Inhaberin von Spiel und Freizeit Peppinghaus in Wolbeck, berichtet: „Viele Kunden haben gleich am ersten Tag eine ganze Box mit 50 Tütchen gekauft.“ Um die 42 Seiten möglichst kostengünstig mit den 258 Stickern mit den Orten, Gebäuden, Personen, Vereinen, Veranstaltungen und Institutionen Münsters zu füllen, setzen viele Sammler auf Tauschbörsen. Drei Millionen Sticker-Bilder sind in der ersten Auflage im italienischen Modena für das neue Sammelalbum gedruckt worden.

Für alle, die noch auf der Suche nach dem einen oder anderem fehlenden Sticker sind, hat Daniel Pecnik mit einigen Mitstreitern einen Tauschtreff organisiert. Er soll am Donnerstag (10. Februar) in der Gaststätte Sültemeyer stattfinden. Los geht es um 18 Uhr. Es gelten die üblichen Regeln für die Gastronomie – also 2G plus und Maskenpflicht.

Video in Kooperation mit dem WDR: