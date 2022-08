Spenden-Übergabe in harten Zeiten: 1615 Euro erhielten Vertreter des Vereins Münster-Tafel am Donnerstag symbolisch überreicht. Heidi Schomaker und Wolfgang Wittler nahmen das Spenden-Resultat des Fußball-Happenings „Dorf gegen Heide“ von den veranstaltenden Altherren des VfL Wolbeck dankbar entgegen.

Das Treffen fand auf dem Hof statt, wo in einer Halle Lebensmittel gekühlt werden. Montag bis Samstag werden dort die bei Herstellern und Einzelhändlern eingesammelten, einwandfreien, aber unverkäuflichen Nahrungsmittel für die Verteilstellen verladen. 200 Ehrenamtliche sind in Münster aktiv, schildert Wittler.

Die Lage der Tafeln hat sich zugespitzt. Einige Ämter schicken Bedürftige direkt zu ihnen: „Das dürfen sie gar nicht“, erklärt Wittler, man sei ein eigenständiger Verein. Und der Nachfrage könnten auch sie in Münster nicht mehr entsprechen.

Einige Großhändler seien umgezogen und als Quelle für Lebensmittel ausgefallen, so Wittler. Der Einzelhandel sei entgegenkommend, aber durch verbessertes Waren-Management schrumpft die Menge, die sie abgeben können.

In Münster mussten bislang keine Verteilstellen schließen

Norbert Bothen vom Altherren-Team fragte nach Aufnahme-Stopps und Schließungen. Andernorts mussten Tafel-Verteilstellen schließen, so Wittler, vielfach müssen Menschen zurückgewiesen werden.

Schomaker und Wittler würdigten die Arbeit des Stamms an Ehrenamtlern und auch vieler Studierender in dem Verein – sonst hätten auch sie schließen müssen. Aber in Münster habe man durchgehend weitergemacht. „Die Mitarbeiter sind am Limit“, so Wittler, „ich rein persönlich auch“.

Spenden wie die der Altherren seien wichtig, denn jeden Tag sind die Kühl-LKW unterwegs, um Ware zu holen, auch aus dem Raum Osnabrück, und zu verteilen – das kostet Sprit.

Norbert Bothen vermutet, dass es in diesem Jahr bei „Dorf gegen Heide“ einen einen Gäste-Rekord gegeben hat. Über 500 seien es gewesen– „so viele hatten wir noch nie“. Erfreulich sei auch die Bereitschaft lokaler Betriebe gewesen, für die Tombola zu spenden.

Das Anliegen der Altherren ist es, in den Worten von Rolf Haves, „für Wolbeck und Umgebung was zu tun.“