Tannen für das Osterfeuer abgeholt

Der Löschzug Wolbeck und die Abschlussklassen der Realschule Wolbeck haben am Wochenende die alten Weihnachtstannen abgeholt – wie die Arbeit so war und was aus den Tannen wird, berichten sie unserer Redaktion.

Es hat oft geklingelt in Wolbeck am vergangenen Wochenende – die Sternsinger klingelten schon am Freitag, am Samstag stieß die Freiwillige Feuerwehr mit 13 Schülern zweier Abschlussklassen der Realschule hinzu – für die Tannenbaum-Aktion. Mittags hatten sie schon viele Eindrücke gesammelt, dazu Geld und Süßes.

Die Bäume seien alle abgeschmückt gewesen, lagen vor der Tür oder im Garten bereit, ein Zettel dran oder etwas in einem Tütchen. Sehr freundlich seien die Leute gewesen, meint Philipp Schmitz, der da gerade mit seiner Gruppe im Gerätehaus beim Mittagessen sitzt. Gern hätten die Leute auch etwas gespendet. Entweder an der Haustür oder am Baum. Da lagen auch schon mal zwei Tütchen bereit – „eines für die Sternsinger, eines für die Feuerwehr“.

Kevin Nicholson, Feuerwehrmann und Lehrer an der Realschule, zog am Sonntag Bilanz: „sehr gut“ sei es angekommen bei Schülern und den Feuerwehrkameraden, „schön, dass wir das wieder machen konnten.“ Auch die Anwohner hätten sich gefreut: „Schön, dass ihr wieder da seid“, sei zu hören gewesen.

Die letzte Aktion lief 2019. Die Schüler hätten es als „sehr anstrengend“ empfunden, aber als neue Herausforderung gesehen. Für die Schüler war erst gegen 18.30 Uhr Schluss. Der letzte Trecker lieferte seine Ladung um 19.30 Uhr ab. Die Tannen werden für das Osterfeuer verwendet, das ebenfalls nach dreijähriger Pause wieder stattfinden soll.