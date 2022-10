Tänze mit gehörig Tempo

Es gab wieder ordentlich etwas zu sehen bei der ZiBoMo-Tanzgruppenvorstellung: Tanzende Schlümpfe, „Footloose“ auf Tempo und maskierte Sängerinnen. „Hut ab vor den Mädels!“, meinten am Ende nicht nur die münsterschen Tollitäten.

Ganz schön frech: Die „Little Sunshines“ begeisterten das Publikum bei der ZiBoMo-Tanzvorstellung mit ihrem Showtanz „Aufregung in Schlumpfhausen.

Rieke I. Westenberg, Jugendhippenmajorin der Wolbecker Karnevalsgesellschaft ZiBoMo, fasste am Sonntagnachmittag in der Stadthalle Hiltrup zusammen, was womöglich alle rund 444 Gäste dachten: „Das sind bombastische Tänze!“