Tanzgruppen machen Appetit auf Karneval

Die Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit wächst: Die Tanzgruppen der KG ZiBoMo geben am Sonntag (24. Oktober) ab 15.11 Uhr einen ersten Vorgeschmack auf die Session 2021/22. „Die Freude ist groß, Gäste unter Beachtung der 3-G-Reglung in der Stadthalle Hiltrup begrüßen zu können“, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen.

MEHR ZUM THEMA ZiBoMo wählt unter freiem Himmel Martin Graß zum neuen Hippenmajor Mit viel Herz und Karneval im Blut

Da die Gästezahl begrenzt sein wird, können nur angemeldete Gäste an der Veranstaltung teilnehmen, wodurch eine Registrierung nötig ist. Diese erfolgt über www.zibomo.de/Tanzgruppenvorstellung und dem Button „Registrierung“ oben rechts über dem Marschblockbild.

Gardetänze auch im Internet

Vier neue Schau- und vier neue Gardetänze werden von 54 Mädchen und jungen Frauen, aufgeteilt in vier altersorientierten Gruppen, den Little Sunshines, Teens, Blau-Gelb und den Tanzmariechen präsentiert. An dem Tag nicht vorgestellt, aber dennoch im Programm ist auch der sehr beliebte Marschblock. Dieses rund neunminütige Medley, das sich aus aktuellen Gardetänzen der Gruppen zusammensetzt, hat die KG im 17. Jahr im umfangreichen Programm. Um zusätzlichen Gästen die Möglichkeit zu geben, die Tänze zu sehen, wird diese Veranstaltung in diesem Jahr erstmalig auch live via Twitch (Kanal „Karnevalinms“) gestreamt.