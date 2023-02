Themen, die Wolbeck und ganz Münster bewegen

In den vergangenen drei Jahren habe sich viel getan, sagte Sandra Beer, Ratsmitglied des SPD-Ortsvereins Wolbeck, beim Neujahrsempfang im Achatius-Haus. Viele Krisen und auch ein Ratsmandat weniger nach der letzten Kommunalwahl seien zu verzeichnen. Gleichwohl gehe man aus alldem gestärkt hervor, um sich weiterhin gezielt kommunalpolitisch zu engagieren.

Eingeladen hatte der Ortsverein Münsters neue SPD-Fraktionsvorsitzende Lia Kirsch, die die Nachfolge von Marius Herwig angetreten hat. Sie hatte drei große Themen im Gepäck, die sie kurz dem Publikum vorstellte. So habe die SPD fest an der Seite des 60 Millionen teuren Aus- und Umbaus des Preußenstadions gestanden. Der SC Preußen stehe nicht nur für die Fußballer, sondern kümmere sich auch um die sozialen Aspekte, indem er Kinder und Jugendliche fördere und Spielern bei der Ausbildung zur Seite stehe.

29-Euro-Monatsticket fürs gesamte Stadtgebiet

Sehr am Herzen liegt der 26-Jährigen, die gerade ihre Masterarbeit in Bioinformatik schreibt, der Ausbau des ÖPNV. Hier spiele der Ticketpreis eine zentrale Rolle, ab dem 1. August werde es in Abstimmung mit der Stadt und den Stadtwerken ein 29-Euro-Monatsticket für das gesamte Stadtgebiet geben. Und das schon zum zeitigen Tagesbeginn, damit die Berufspendler einen Nutzen ziehen könnten.

Großes Thema ist bezahlbarer Wohnraum

Das dritte große Thema ist bezahlbarer Wohnraum. Hier müssten, ebenso wie beim Fachkräftemangel, Anreize geschaffen werden, um Arbeitnehmer halten zu können. Um den Missstand zu lindern, werde die Stadt Münster künftig Erbpacht-Grundstücke zur Verfügung stellen. Zudem laufe jetzt ein so genannter Sozialenergiefond an, aus dem Mieter nach gewissen Kriterien Gelder bei der Stadt beantragen könnten.

Im Gespräch sei auch ein Jugendkulturticket, mit dem junge Menschen Veranstaltungen kostengünstig besuchen könnten. Das Ticket sei zugleich ein Anreiz für Kulturschaffende, weiter zu machen.

Verkehrsversuch in Abstimmung mit den Fraktionen verabschiedet

„Was bewegt Wolbeck?“, wollte Sandra Beer wissen, die den Neujahrsempfang moderierte. So sei ein Verkehrsversuch in Abstimmung mit den Fraktionen verabschiedet worden, der den Ortskern entlasten solle.

Die Einführung der WLE sei im vollen Gange. Die Planung der Haltestellen vom Rat der Stadt Münster verabschiedet worden. Die Strecke werde mit Elektroloks ausgestattet.

Beschlossen sei auch die Erweiterung der Grundschulen Nord und Nikolai. Wie es mit dem Bau einer Grundschule am Brandhoveweg aussehe, müsse indes noch genau evaluiert werden. Geplant sei eine Beleuchtung hinter dem Recyclinghof, um den Schulweg sicherer zu machen. Weiterhin werde die Themenreihe „Wolbeck fragt“ mit Rainer Wagner fortgeführt. Den Anfang werde man mit Stadtrat Wolfgang Heuer als Gast machen, hieß es.