ZiBoMo: Tolle Tage – auch ohne Umzug

Die ZiBoMo nutzt die aufgezwungene Karnevals-Diät, um langjährige Ideen zu verwirklichen und auch neuen Ideen Platz zu geben. Dazu zählen die bereits vorgestellte und gestartete Bierdeckelaktion wie auch Planung und Vorbereitung für alles, was trotz der Pandemie noch möglich und machbar ist.

Nicht machbar ist auf jeden Fall der für alle Wolbecker Narren „normale Wahnsinn“ mit den großen und beliebten Zeltveranstaltungen. „Dies soll aber nicht bedeuten, dass am ZiBoMo-Wochenende auf karnevalistische Aktionen verzichten werden muss“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am 19. Februar (Ziegenbocks-Samstag) ab 19.11 Uhr wird es stimmungsvoll, wenn es heißt: „Licht an, Kamera läuft“ – und los geht’s mit dem „Hippenalarm“ als Live-Stream direkt in alle Wohnzimmer. „Unsere DJs Andreas und Sascha legen für Euch auf und machen Euer Wohnzimmer zum Dancefloor.“ Ebenso mit dabei sein werden Cherry-T, Susanne Bergers, Nikolas und weitere Überraschungsgäste, alle geimpft, genesen, getestet und gut gelaunt. Zu sehen ist das Ganze live auf Twitch unter folgendem Link: https://www.twitch.tv/karnevalinms.

Der etwas andere ZiBoMo-Umzug

Leider auch nicht möglich ist die Durchführung des beliebten Kinderumzuges und des großen Umzuges am Ziegenbocksmontag. Da dies ganz besonders die kleinen und kleinsten Wolbecker schmerzt, organisiert die KG ZiBoMo in diesem Jahr alternativ den „etwas anderen ZiBoMo-Umzug“ in Form einer Dorfrallye.

Der „ZiBoSo-Spaziergang“ findet am 20. Februar (Sonntag) statt, er kann ab 11.11 Uhr am Marktplatz und fortlaufend bis 15 Uhr gestartet werden. Weitere Stationen, an denen kleine, leichte Aufgaben zu lösen sind, führen durch das Wigbold und enden nach 3,5 Kilometern – wie sollte es anders sein – am Festzeltplatz an der Hofstraße. Dort steht dann der Hippenmajorswagen, der sicherlich gerne von den Teilnehmern einmal etwas genauer betrachtet wird.

Als Belohnung ist für die teilnehmenden Kinder eine kleine Karnevalstüte vorgesehen, die zum Abschluss verteilt wird. Der Flyer zum Spaziergang mit Karte und Laufzettel kann von der Homepage des Karnevalsvereins heruntergeladen und ausgedruckt werden, sie liegen aber auch am Start zum Mitnehmen aus.

Schülerwettbewerb mit tollen Preisen

Auf keinen Fall wird die ZiBoMo auf die Durchführung des Schülerwettbewerbs der Grundschulen Wolbeck Nord und der Nikolaischule verzichten. Die Anschreiben enthalten ein Buchstabenrätsel und wurden den Schülern bereits übergeben. Die Organisatoren hoffen auf eine hohe Teilnahme.

In der zweiten Februarhälfte werden die Lösungen ausgewertet und die Gewinner informiert, so die Pressemitteilung. Die Hauptgewinne, die den Siegern im Normalfall das Mitfahren auf einem Karnevalswagen beim großen ZiBoMo-Umzug ermöglichen, müssen nun auch anders ausfallen.

Doch eines kann schon verraten werden: „Die Hauptgewinne können sich sehen lassen, weshalb sich eine Teilnahme in jedem Fall lohnt“, so die ZiBoMo.