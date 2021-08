Trio Conjak statt „Petticoat“

. „New York- Paris-Istanbul (Eine Reise um die Welt mit Swing, Pop, Chansons) lautet nun der Titel des Abends, der vom Trio Conjak bestritten wird. Zeit und Ort bleiben gleich. „Nach seinem Erfolg mit dem ,Tanz auf dem Vulkan‘ serviert Conjak in bewährter Besetzung einen furiosen Mix aus Klassikern mehrerer Jahrzehnte der Swing-, Pop- und Chanson- Geschichte“, kündigen die Veranstalter an. Das Trio Conjak sind Christiane Hagedorn, Martin Scholz und Dieter Kuhlmann. Ihre musikalische Reise starten die Musiker in New-York und streifen auf ihrem Weg nach Istanbul nicht nur Paris, sondern auch Madrid, London, Neapel und Berlin. „Ob französisch, türkisch, spanisch, englisch, italienisch oder jiddisch – Frontfrau Christiane Hagedorn bewegt sich mit traumwandlerischer Sicherheit zwischen zahlreichen Sprachen und Musikstilen“, so die Veranstalter. Begleitet werde sie von zwei Virtuosen an diversen Instrumenten, die ihr an Originalität, Spielfreude und Einfallsreichtum in nichts nachstehen. Wer eine Karte erworben hat und das neue Angebot nicht in Anspruch nehmen möchte, kann die Karte bei der Vorverkaufsstelle gegen Erstattung des Eintrittspreises zurückgeben, teilt Kultur-vor-Ort mit. Ein zusätzlicher Kauf an der Abendkasse sei nicht möglich. Alle Besucher werden gebeten, rechtzeitig zu kommen, da sich alle vorher schriftlich registrieren müssen. Das Betreten der Räumlichkeiten ist nur mit einer Maske möglich. Die Veranstaltung dauert 90 Minuten, es gibt keine Pause.