Unfall zwischen E-Scooter und Auto - Polizei sucht nach SUV-Fahrerin 

Am vergangenen Dienstag ist ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte -fahrerin nach einem Unfall mit einer 23-jährigen E-Scooter-Fahrerin am Grenkuhlenweg geflüchtet.

Am Grenkuhlenweg in Wolbeck kam es zu einem Unfall zwischen Auto und E-Scooter.

Am vergangenen Dienstagmorgen (17.01., 07:25 Uhr) kam es laut Polizei am Grenkuhlenweg zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Nach ersten Erkenntnissen war eine 23-Jährige mit einem E-Scooter in Richtung Münsterstraße unterwegs. Da sie in der Folge nach links abbiegen wollte, wechselte sie an den linken Fahrbahnrand. Ihrer Aussage zufolge fuhr dann von hinten ein schwarzes Auto an ihr vorbei und touchierte sie leicht. Die 23-Jährige stürzte und verletzte sich. Der oder die Unbekannte fuhr einfach davon.

Nach Aussage der 23-Jährigen soll es sich um ein schwarzes, größeres Fahrzeug, vermutlich einen SUV, gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.