Unglaubliche 70 Jahre im Chor

70 Jahre in einem Chor, geht das überhaupt? Franz Beitelhoff ist mit 13 Jahren dem Kirchenchor St. Nikolaus beigetreten. Gemeinsam mit anderen Jubilaren erinnert er sich gerne die jahrzehntelange Gemeinschaft zurück.

70 Jahre in einem Chor, geht das überhaupt? Dazu müsste man im Fall des Kirchenchores von St. Nikolaus in Wolbeck schon dabei gewesen sein, bevor Winfried Pabst ihn leitete. Und der war von 1959 an 40 Jahre lang im Amt.