Unternehmen zeigt auf Messe Fotovoltaik-Aufbau

Zahlreiche Unternehmen und weiterführende Schulen präsentieren sich auf einer Berufsinformationsmesse an der Realschule Wolbeck: Unter anderem wird ein Handwerksunternehmen aus Wolbeck den Aufbau einer Fotovoltaikanlage vorführen.

Berufsinformationsmesse an der Realschule

An der Realschule Wolbeck findet eine Berufsinformationsmesse für Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 8 bis 10 statt

An der Realschule Wolbeck findet am Montag (7. November) nach einer Corona-Pause wieder die hauseigene Berufsinformationsmesse statt. Die Realschule bietet zahlreichen Unternehmen und weiterführenden Schulen der Region die Möglichkeit, sich auf der Messe den eigenen Schülern der Jahrgangsstufen 8 bis 10 und deren Eltern vorzustellen.

Die Messe wird durch den Schulleiter André Weinert um 18 Uhr im Pädagogischen Zentrum des Schulzentrums eröffnet. Anschließend haben die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern bis 20 Uhr Zeit, die zahlreichen Aussteller aufzusuchen. Aufgrund der Größe der Messe und Anzahl der Anbieter findet die Messe sowohl im Pädagogischem Zentrum des Schulzentrums als auch im Foyer der Realschule statt.

„Im Pädagogischen Zentrum bieten sich viele Gelegenheiten, mit namhaften Unternehmen und Ausbildungsbetrieben aus der Region ins Gespräch zu kommen, Berufsbilder zu erkunden und erste Schritte in Richtung Praktikumsplatz oder Ausbildungsstelle zu unternehmen“, heißt es in der Pressemitteilung. Weiterhin werden viele Berufskollegs der Stadt Münster im Foyer der Realschule ihre Möglichkeiten und Bildungsgänge an weiterführenden Schulen aufzeigen.

Die Wolbecker Firma Plenter zeigt dabei beispielhaft, wie vielfältig Berufsbilder im Handwerk sein können. Es ist zum Beispiel möglich, die Montage von Fotovoltaikplatten live zu erleben. „In Zeiten des Fachkräftemangels leistet die Messe einen wertvollen Beitrag, um konkrete berufliche Perspektiven zu vermitteln“, schreibt die Realschule.

Das Besondere dieser Messe ist, dass sie vornehmlich durch die Elternschaft vorbereitet wird. Seit Monaten stehe das Schulpflegschaftsteam mit den Firmen und Schulen in Kontakt, um den Stellplan für die Platzvergabe zu organisieren.