Sportunterricht mit dem SC Preußen Münster

„Bringen die wohl ihre eigenen Stifte für die Autogramme mit?“, fragt ein Schüler leicht nervös und schaut hinunter auf seine roten Sportschuhe. Die hätte er gerne von den beiden Preußen-Spielern signiert, die später nach dem Training noch vorbeischauen wollen. Andere halten schon ihr Trikot bereit oder schielen auf eine Autogrammkarte.

Einen Schultag der besonderen Art und ganz im Zeichen des Fußballs durfte am Dienstagmorgen die Stufe sieben des Gymnasiums Wolbeck verbringen. Der SC Preußen Münster hatte sich angekündigt. Bereits früh am Morgen war es losgegangen, zwei Klassen tauschten die ersten beiden Schulstunden gegen zwei Trainingseinheiten ein, in den Stunden drei und vier waren dann die anderen beiden Klassen dran.

Die beiden Geschäftsstellenmitarbeiter Giulian Sprenger und Nils Kleinsteinberg sind lizenzierte Trainer. Sie zeigten einige Übungsformen, mit denen sich auch Profi-Fußballer warm machen und in Form bringen. Zum Abschluss gab es ein Turnier, zu dem sich die beiden Offensivspieler Darius Ghindovean und Manfred Kwadwo angekündigt hatten.

Es war nicht das erste Mal, dass der Adlerclub diesen außergewöhnlichen Tag mit den Siebtklässlern des Gymnasiums verbrachte. Bereits in den vergangen Jahren entwickelte sich hier eine Tradition mit der Partnerschule. Ganz zur Freude der Schulleitung: „Das ist ein wichtiger Baustein in unserem Schulprofil – und ich bin sehr dankbar, dass die Kollegen der Fachschaft Sport den Kontakt zum SC Preußen Münster trotz der Pandemie gehalten haben“, so Edith Verweyen-Hackmann. „Besonders die Bewegung ist ja gesamtgesellschaftlich in der Corona-Zeit oft auf der Strecke geblieben.“

Sportlehrer Thomas Bokelmann findet, dass solche Tage ganz wichtig für das Gemeinschaftsgefühl sind. „Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, erinnere ich mich nicht an eine x-beliebige Französischstunde, sondern an solche besonderen Aktionen. So etwas bleibt hängen.“