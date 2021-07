Vereint in der Kunst-Sprache

Es sehe gar nicht wie etwas Deutsches aus, sagt Fatima Hata. Sie meint das rechte von zwei Bildern, die derzeit im Fenster der Christuskirche hängen. Wenn man seine ersten Eindrücke etwas sortiert, dann kann man den Text auf Deutsch von oben nach unten und von links nach rechts lesen: „Vertrau auf Gott“.

Das „U“ ist im „A“ untergebracht – eine Idee aus dem Koreanischen, erklärt Angela Hoebink. Hata und Hoebink haben die zwei Werke geschaffen, aber jede ihr eigenes. Ähnlichkeiten kann man dennoch finden. Die Linien der Buchstaben auf Hoebinks Bild etwa verändern ihre Stärke – das haben sie mit der Kaligraphie des Arabischen gemein. Dort fing das doppelte Kunstwerk an, mit einer schwierigen Situation im Leben von Hata.

"Vertrauen auf Gott"

Sie studiert Architektur in Münster. In der Pandemie und vor einer Zwischenprüfung zweifelte sie an sich und ihrem Studium, erzählt sie. Da sah sie eine Leinwand in einem Geschäft, kaufte sie, fand in ihrer Wohnung einen Edding. Auch wenn sie vorher fast nie gezeichnet hätte, sei ihr der Gedanke gekommen: „Hawakkul“ - „Vertrauen auf Gott“ – auf Arabisch als Kaligraphie. Sie habe den Entwurf nicht vorgezeichnet, sondern einfach gemalt. Später zeigte sie es Hoebink, mit der sie Deutsch gelernt hatte. Was sie denn verbessern könne? „Lass es so“, sagte Hoebink.

Im Vorfeld der Aktion „Wolbecker Schaufenster in A.k.t.ion“ des „Angelmodder Künstler Treffs“ machte sich Hoebink dann daran, den Gedankenanstoß Hatas für sich umzusetzen.