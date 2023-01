Verkehrsversuch wird bereits mit Spannung erwartet

Eine positive Bilanz des Jahres 2022 zog das Aktionsbündnis „Wolbeck Jetzt!“ auf seinem ersten Treffen im Januar 2023. „Wir sind sehr zufrieden mit dem bisher Erreichten. In der kurzen Zeit unseres Bestehens haben sich viele Wolbecker und Wol­beckerinnen zusammengefunden, die das gleiche Ziel verfolgen: Dass Veränderungen im Wolbecker Ortskern zeitnah angestoßen werden. Und die Zahl der an aktiver Mitgestaltung Interessierten nimmt immer noch zu,“ berichtet Initiatorin Tanja Brandenfels in einer Pressemitteilung.

Jahreshöhepunkt war mit Sicherheit der vom Aktionsbündnis mit angeregte Runde Tisch Ende November 2022, bei dem im Konsens mit Parteien der Bezirksvertretung, betroffenen Vereinen und der Stadtverwaltung ein Verkehrsversuch beschlossen wurde, der im Laufe des Jahres 2023 gestartet werden soll.

Ziel des Verkehrsversuchs

Ziel des Verkehrsversuchs ist es, Maßnahmen zu erproben, die den motorisierten Durchgangsverkehr im Ortskern reduzieren, die Verkehrssicherheit erhöhen und die Aufenthaltsqualität steigern sollen.

Garantie für die Umsetzung dieses Vorhabens ist der im Rat der Stadt Münster gefasste Beschluss vom 14. Dezember 2022. „Auf der aktiven und konstruktiven Begleitung dieses Verkehrsversuchs liegt naturgemäß unser Hauptaugenmerk für 2023“, so Brandenfels weiter.

Da die Treffen des Aktionsbündnisses stets in offener Runde stattfinden und der Kreis der Teilnehmer inzwischen auf eine beachtliche Größe angewachsen sei, wurde beschlossen, Arbeitsgruppen mit inhaltlichen Schwerpunkten einzurichten, um sich gezielter auf das fokussieren zu können, was im Jahr 2023 und den Folgejahren rund um das Thema „Ortskerngestaltung Wolbeck“ passiere.

Schwung mitnehmen

Alle Teilnehmer eint neben dem Wunsch nach konstruktiver Mitgestaltung die Einsicht in die Notwendigkeit, den Schwung aus dem vergangenen Jahr mit in die Zukunft zu nehmen: „Der Verkehrsversuch ist ja nur der Anfang des Veränderungsprozesses im Wolbecker Ortskern; die dabei gewonnenen Erkenntnisse müssen anschließend ja auch umgesetzt werden. Daher wird auch über das Jahr 2023 hinaus aktive Bürgerbeteiligung erforderlich sein“, erklärt Tanja Brandenfels.