Versuch und Irrtum im Ortskern

Zwei Gebäude an der Straße Am Steintor sollen durch Neubauten ersetzt werden. Wenn voraussichtlich im kommenden Mai die Bauarbeiten starten, soll das für einen groß angelegten Verkehrsversuch im Ortskern genutzt werden.

Auf der Lichternacht am vergangenen Wochenende gab es nur ein Gesprächsthema: Der geplante Verkehrsversuch im Wolbecker Ortskern war in aller Munde. Auch Bezirksbürgermeister Peter Bensmann wurde mehrfach angesprochen: „Die Bürger freuen sich, dass es jetzt voran geht.“ Nach der ersten Euphorie geraten nun die Details der Vereinbarung am Runden Tisch in den Blick.