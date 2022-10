VfL Wolbeck verzeichnet Mitgliederrekorde 

Münster-Wolbeck

Mit mittlerweile über 700 Mitgliedern und aktuell 35 Mannschaften ist der VfL auf Wachstumskurs, ein Ende ist nicht in Sicht. Doch so langsam wird es eng auf der Bezirkssportanlage am Brandhoveweg. Der Verein hat deswegen einen konkreten Wunsch.