Vandalismus: Vorerst nicht mehr als Einzelfälle

In der vergangenen Woche gab es gleich mehrere schwere Vorfälle von Vandalismus in Wolbeck. Einen besorgniserregenden Trend kann die Polizei Münster allerdings nicht feststellen.

In eine Baugrube an der Hiltruper Straße haben Unbekannte vier E-Scooter mutwillig hinein geschmissen. Der beliebte Grillwurstautomat an der Wolbecker Windmühle wurde beschädigt und geplündert. Eine Sitzbank am Wolbecker Friedhof – komplett zerstört. Zumindest gefühlt gab es eine regelrechte Vandalismus-Orgie in Wolbeck. Was sagt die Polizei Münster dazu?