Vorstand von „Kultur vor Ort“ hält an umstrittenem Vortrag fest

Auch nach der Kritik durch den Ehrenvorsitzenden hält der Vorstand des Vereins „Kultur vor Ort“ in Wolbeck an einer umstrittenen Veranstaltung fest.

Der Vorstand von „Kultur vor Ort“ mit (v.r.) Christoph Lammen, Werner Rückamp und Gertrud Wohlthat steht in der Kritik für einen geplanten Vortrag am 16. September. Einen Vorsitzenden hat der Verein seit dem Abgang von Peter van Bevern (l.) im Februar nicht.

Der Satzungszweck steckt schon im Namen: Der Verein „Kultur vor Ort“ in Wolbeck steht seit 22 Jahren für mitunter hochkarätige Kulturveranstaltungen. Sogar in der Hochphase der Corona-Pandemie konnte der Verein mit gut besuchten Open-Air-Konzerten von sich Reden machen. Doch nun stürzt eine Veranstaltung ganz anderer Natur den Verein in eine Krise.