„Walking Football“: Sport ganz neu gedacht

Es darf nicht gerannt und nicht gefoult werden. Vieles, was man am Fußball kennt, ist beim Walking Football verboten. Jetzt hat die neue Gehfußball-Mannschaft des VfL Wolbeck zum ersten Mal gegen eine Auswärtsmannschaft gespielt.

Seit November des vergangenen Jahres treffen sich regelmäßig zehn bis 15 Altherren des VfL Wolbeck jeden Montagabend um 19.30 Uhr, „um sich die Bälle um die Ohren zu hauen“. Laufen, Kopfball und Grätschen gehören allerdings nicht ins Bewegungsprofil dieser Feingeister, schreibt der Fußballverein. Beim Gehfußball wird der Sport neu gedacht und anders zelebriert.

Nun war es an der Zeit, das Geübte vorzustellen. „Da kann ein Kontakt in die Szene hilfreich sein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kumpel vom SuS Rünthe 08 hatten zu einem Freundschaftsspiel eingeladen. Rünthe ist ein Stadtteil von Bergkamen im Kreis Unna, also nicht mal eben um die Ecke. Thomas Hahn (SuS) und Frank Müller-Kersting (VfL) standen in engem Kontakt, schnell war ein Termin gefunden.

Walking-Football-Parcours: 21 mal 42 Meter

Und so machte sich der VfL-Tross, bestehend aus neun Kickern und zwei im Staff, kürzlich auf den Weg zum ersten offiziellen Vergleich. „Am Schacht 3“ hieß das Ziel. Eine stillgelegte Zeche, dahinter der Kunstrasenplatz. „Tolle Kulisse“, muss der VfL zugeben. Umziehen, kurze Taktikbesprechung („Den Gegner durch ständiges Toreschießen zermürben“) – und raus ging’s auf den perfekt präparierten Walking-Football-Parcours mit den Maßen 21 mal 42 Meter. Vorab noch eine kleine Regelkunde durch die erfahrenen Gastgeber, und schon rollte der Ball, zu Beginn häufig Richtung VfL-Gehäuse, wohlgemerkt ohne Torwart. Den gibt’s nämlich nicht beim Gehfußball.

Sechs gegen Sechs, also ohne Viererkette und falsche Neun. Vier Viertel à 15 Minuten werden gespielt, jedes wird für sich gezählt. Am Ende standen beim VfL zwei Viertel auf der Habenseite. Der SuS verbuchte einen Quartalssieg, einmal trennte man sich Remis. Unterm Strich neun Tore für die Blauen aus Wolbeck und sieben Treffer für die Blauen aus Rünthe.

„Aber das ist reine Makulatur“, heißt es im Spielbericht. In erster Linie sei es um den Spaß gegangen. Der VfL Wolbeck freut sich auf den Gegenbesuch im Frühjahr.