Haus Schimmel wird noch diesen Monat abgerissen

Die alte Villa an der Hiltruper Straße 39 wird noch in diesem Monat abgerissen. Das bestätigt der Immobilienmakler Oscar Lass. Das namensgebende Wappen mit dem weißen Pferd, das an der Nordseite des Gebäudes angebracht ist, soll indes erhalten bleiben, stellte er in Aussicht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch