Was Gartenbesitzer für Insekten tun können

„Gärten des Grauens“ nennt der Gartenbauverein solche Exemplare aus Schotter und Pflaster. Wie man es besser machen kann, erläuterte eine Mitarbeiterin der Nabu-Naturschutzstation Münsterland in einem Vortrag im evangelischen Gemeindezentrum Wolbeck.

Ein Vortrag über die Lebensweise der Insekten fand bei vielen Gartenfreunden in Wolbeck reges Interesse. Der Gartenbauverein Wolbeck hatte zu dieser Veranstaltung in das Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Wolbeck eingeladen.

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Sarah Klein-Hitpaß von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland vermittelte, wie sich die Lebensräume in Europa seit der Eiszeit entwickelt haben. Einen präparierten Eisvogel sowie eine Sammlung von Schwebfliegen stellte sie zur Anschauung vor.

„Die unterschiedlichen ökologischen Ansprüche der Artenvielfalt machen klar, dass Gärten aus Schotter und Pflaster keinen Lebensraum bieten können“, heißt es in einer Pressemitteilung. Hilfreich sei dagegen ein langes Blühangebot im eigenen Garten mit früh blühenden Gehölzen wie Kornelkirsche, Feld-Ahorn und Weiden bis zu spät blühenden Pflanzen wie Efeu, Schafgarbe, Wasserminze und Wasserdost.

Nisthilfen für Wildbienen sowie Wasserstellen für Amphibien, Libellen oder Schwebfliegen sind zu empfehlen. Totes Holz oder der übrig gebliebene Strauchschnitt einer Gartenhecke bieten gute Verstecke für Erdkröten und Igel.

Im Rahmen des Projektes „Münster summt auf“ bietet die Naturschutzstation eine Beratung an (E-Mail garten @­nabu-station.de).