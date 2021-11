Weg zum Schiffchen führt über karnevalistisches Fachwissen

Vor dem Vergnügen steht auch im Karneval die Arbeit: Bei den Feierfreunden Wolbeck hieß das am Freitag zur ersten „Schiffchen-Taufe“ vor allem mit karnevalistischem Fachwissen glänzen. Kein Problem für die Vereinsmitglieder.

Seit 2007 gibt es die Feierfreunde Wolbeck, sie sind seitdem gewachsen und entwickeln sich weiter. Der neueste Schritt war nun die „Schiffchen-Taufe“: Am Freitag konnten 12 der 15 Mitglieder in der Kiepe antreten, um bei bestandener Prüfung ein in den Vereinsfarben Gelb und Rot gehaltenes „Schiffchen“ aufsetzen zu dürfen.

Aber zunächst galt es Fragen zu beantworten, die sich die zwei Präsidenten ausgedacht hatten. Zum Beispiel: „Welches Lied läuft beim ZiBoMo-Umzug als erstes?“ oder „Wann wurden die Feierfreunde Wolbeck gegründet?“. Wer bestand, durfte sein Schiffchen entgegennehmen. Dann noch ein Auftritt von Sänger Klaus Gerdes – und am nächsten Tag ging es los zum Sternmarsch der münsterischen Karnevalisten zum Prinzipalmarkt, um den Stadtprinzen auszurufen.

Bei allen großen Umzügen dabei

Seit 2007 bereits haben die Feierfreunde einen eigenen Wagen für Karnevals-Umzüge, denn aus einer fixen Idee von Cedric von Schmedeberg resultierte überhaupt erst die Gründung. Die Feierfreunde sind seitdem auf den Karnevalsumzügen in Wolbeck, Hiltrup und Münster vertreten – nur nicht in Telgte, dafür ist der Wagen zu lang.

Einer, der mitfahren darf, ist Ex-Stadtprinz Thorsten Thorsten Brendel. Ohne Wagen sind sie gern mal beim Stadtprinzen-Dämmerschoppen oder bei der Damensitzung der KG Böse Geister anzutreffen.

Jetzt auch Mitglied im Bürgerausschuss

2016 gründeten sie den eingetragenen Verein. Mitglied im Bürgerausschuss Münsterscher Karneval ist die Truppe seit 2021 auch. Mit dabei sind Präsident Florian Sültemeyer, Vize Patrick Kühn, Schatzmeisterin Kim Telges, Björn Bixler, Cedric von Schmiedeberg, Marcus Andersen, Tobi Horstmann, Denise Stobrawa, Timo Schulz, Meike Noble, Tanja Greiner, Tobias Batelt, Benjamin Haverkamp, Katharina Schwarzer und Vera Ruhr.