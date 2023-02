Weltmusik mit afrikanischen Wurzeln

Adjiri Odametey spielt Musik aus Afrika, auf traditionellen afrikanischen Instrumenten. Am 17. Februar (Freitag) kommt er zum Verein „Kultur vor Ort“. Karten gibt es jetzt im Vorverkauf in Wolbeck.

Der Verein „Kultur vor Ort“ Wolbeck lädt am Freitag (17. Februar) ab 19.30 Uhr zu einer Musikveranstaltung mit Adjiri Odametey & Band im evangelischen Gemeindezentrum Wolbeck ein.

„Die Markenzeichen des Singer-Song-Writers sind seine warme, erdige Stimme und seine melodiösen Songs, womit er sich in der Weltmusikszene einen hervorragenden Namen gemacht hat“, heißt es in der Ankündigung. Er beherrscht Instrumente wie die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, Kora, Balafon und Gitarre.

Aufgewachsen in Accra

Adjiri Odametey wuchs in der ghanaischen Hauptstadt Accra auf, wo schon immer Menschen verschiedener Ethnien ihre musikalischen Traditionen pflegten. Durch seine Auslandstourneen als Jugendlicher lernte er unterschiedlichste Stilrichtungen kennen. Er schuf seinen eigenen individuellen Stil – immer im Bewusstsein seiner westafrikanischen Wurzeln. „Sein Leben ist ein Paradebeispiel für die Möglichkeiten eines kulturellen Zusammenpralls“, heißt es in der Mitteilung. Das Interesse sowohl an den traditionellen afrikanischen als auch an den modernen westlichen Einflüssen sorge für eine reiche Basis, auf der seine einzigartigen musikalischen Talente beruhen.

Karten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf der Leseboutique Zumegen und im Buchhandel Buchfink.