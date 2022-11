Wenig Platz und beste Stimmung

Überraschungsgast zu später Stunde: „The Voice of Germany“-Teilnehmer Chris Bertel unterhielt das Publikum perfekt beim Sessionsauftakt der KG ZiBoMo in der Gaststätte Sültemeyer.

Es wäre wohl mal einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde wert: Alle Sessionsjahre wieder schafft es die KG ZiBoMo, viele Gäste auf wenig Platz unterzubringen und dann auch noch die Tanzgruppe Blau Gelb mittendrin mit deren Showtanz auftreten zu lassen.

Das wurde am Samstagabend in der Gaststätte Sültemeyer nur noch durch den Einmarsch des Hippenmajors, Martin II. Graß, und der Hippenmajorin, Rieke I. Westenberg, getoppt.

Gemeinsam mit dem Spielmannzug der Freiwilligen Feuerwehr, der ZiBoMo-Garde sowie ihrem Gefolge und allen Aktiven enterten sie die Hippenmajorsresidenz im närrischen Sturm und sorgten für den fulminanten Auftakt eines rundum gelungenen Abends. Präsident Torsten Laumann und sein Vize Klaus Gerdes moderierten denn auch gut gelaunt durchs abwechslungsreiche Programm.

Die Mischung macht‘s

Mangels Einkleidung des Hippenmajors – er wurde bereits kurz vor dem Lockdown in der vergangenen fünften Jahreszeit ausstaffiert – hatte die ZiBoMo ein munteres Wechselspiel aus Musik, Tanz und Gesang organisiert. Sehr zur Freude der zahlreichen Gäste, die begeistert mitgingen.

Allen voran Stadtprinz Mario I. Engbers, der mit seinen Liedern ein Garant für beste Jeckenstimmung ist – genauso wie Susanne Bergers und Klaus Gerdes, die mit Evergreens und Neukompositionen ein echtes Feuerwerk der guten Laune entfachten.

Die Mischung macht‘s: Die Tanzmariechen der ZiBoMo, Sonja Baalmann, Johanna Beitelhoff, Lene Böckelmann und Laura Schumann, zeigten trotz der Enge ihre Klasse. Gerade Luft zum Atmen blieb dann auch bei der Vorstellung der Teens, die sich mit einem sehenswerten Gardetanz empfahlen.

Vizepräsident Klaus Gerdes sei Dank – am Ende gab’s mit dem von ihm arrangierten Auftritt von Chris Bertel noch eine musikalische Überraschung. Bertel hatte 2017 am Wettbewerb „The Voice of Germany“ teilgenommen, und am Samstagabend stellte er eindrucksvoll unter Beweis, dass er die Klaviatur des Schlagers bestens beherrscht.