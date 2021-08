Wenn der Stall zum Friseursalon wird

Wolle der Schafe wird in China gereinigt

Jedes Jahr wird ein Stall in Wolbeck zum Friseursalon. Dann werden die Schafe von Norbert Möllers geschoren. Der Hobby-Schafhalter macht das nicht selbst, er bestellt Senol Cakir und dessen Frau Asiye Cakir sowie Ferhat Sama.

Mutterschafe und Böcke, sie kennen die Prozedur. Aber jedes Schaf reagiert ein wenig anders – anfänglich ruhig und ergeben, später nervös und widerstrebend – oder umgekehrt. Die einen machen die Augen so lange zu, die anderen starren vor sich hin. Währenddessen summen die Scheren ohne Unterlass.

Bewährtes Trio

Mehrfach wird die Schere gereinigt. Senol Cakir erzählt, dass es verschiedene gibt und sie unterschiedlich teuer sind. 400 Euro für eine normale Elektro-Schere, für einen Typ mit externem Antrieb für die Schere gut das Doppelte. Der Vorteil: Diese Scheren sind kürzer und damit wendiger, wenn man dem Körper folgt. Hinzu kommen die Klingen, die pro Satz etwa 50 Euro kosten und nicht so lange halten.

Der Senior des Trios, Sama, hat die 80 längst hinter sich. In den Siebzigern sei er aus der Türkei gekommen, in die er im Sommer auch wieder fahre, zu seinem Haus in der Nähe des Schwarzen Meeres. Mit viel Ruhe und Ausdauer schert Ferhat Sama.

Mit Wolle gegen Eichenprozessionsspinner

Möllers kann dem bewährten Trio entspannt zuschauen. Die Wolle wird zu einem Sammler im Kreis Warendorf gebracht, von dort nach China zum Reinigen. In Europa wäre es zu teuer. Unlängst ging ein Teil der Wolle an eine Stadt im Münsterland. Dort versucht man, den Eichenprozessionsspinner damit fernzuhalten: Dazu wird die Wolle um den Baumstamm gewickelt. Ende Juni ging es für Möllers Schafe raus auf die Weide.