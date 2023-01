„Werden das Rathaus verteidigen“

Alte Räuber feiern Sessionsauftakt in der Kiepe / Schulterschluss mit dem Oberbürgermeister

Münster-Wolbeck

„Volle Höhle“, meldete das Restaurant Kiepe am Samstagabend in Wolbeck – nach zwei Jahren Coronapandemie traf sich Wolbecks Räuberbande zum ersten Mal wieder in ihrer Räuberhöhle, um gemeinsam den Sessionsauftakt zu feiern. Entsprechend große war die Wiedersehensfreude der Karnevalsgruppe „Die Alten Räuber“.

Von Wolfram Linke