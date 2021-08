Wolbeck-Gutschein: von A bis Z

Die Idee ist nicht neu – aber sie wurde neu belebt: Der örtliche Gewerbeverein hat beschlossen, den beliebten Wolbeck-Gutschein wieder aufzulegen. Seit einigen Tagen – und damit ausreichend früh für das Weihnachtsgeschäft – ist der Gutschein erhältlich, der in Geschäften von A wie „Auto Franke“ bis Z wie „Zumegens Schreibwaren“ eingelöst werden kann. Erhältlich sind die Blanco-Formulare im Kleinen Bilderladen an der Münsterstraße 29.

„Es gibt den Gutschein im Wert von zehn oder 20 Euro“, erläutert die Gewerbevereins-Vorsitzende Heike Schapmann. Seine Gültigkeit behalte er wenigstens zwei Jahre lang. Bei der Aktion machen diejenigen Geschäfte und Dienstleister mit, die Mitglied im Gewerbeverein sind.

Mit dem Gutschein greift der Gewerbeverein ein Projekt wieder auf, das in der Vergangenheit bei den Wolbeckern und Wolbeckerinnen sehr gut angekommen war. „Auch den Geschäftsleuten im Ort tut die Aktion gut“, so Schapmann. Vor allem Neubürger würden dadurch vielleicht entdecken, welche große Vielfalt an Läden und Gewerbetreibenden es direkt vor Ort gebe.

Der Wolbecker Gewerbeverein hat rund 120 Mitglieder und ist in der Vergangenheit häufig durch zahlreiche Aktionen aufgefallen. Gerade der Gutschein könne weiter zur Bekanntheit der Mitglieder beitragen, so Schapmann. Die Vereinsvorsitzende bedankt sich noch einmal bei den Wolbeckern, die „auch in der Corona-Krise zu den örtlichen Unternehmen halten“. Manch einer habe in der Vergangenheit hin und wieder eine ganze Hand voller Bücher statt eines einzigen, oder ein ganzes Paket Wolle auf einmal gekauft, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Dennoch hätten die Betriebe Einbußen hinnehmen müssten. Der Gutschein soll dazu beitragen, den Umsatz weiter anzukurbeln.