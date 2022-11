Wolbecker Autohaus von Fachmagazin ausgezeichnet 

Das freie Autohaus „Get Your Car“ aus Wolbeck wurde von einem Fachmagazin als „Wachstumschampion“ ausgezeichnet. Gegründet haben es zwei Wolbecker Jungunternehmer 2016 in einem ehemaligen Hühnerstall.

Kevin Lartz und Justin Borghoff aus Wolbeck haben im Oktober 2016 ihr Unternehmen in einem Hühnerstall bei Telgte gegründet. Nun wurden sie als einer der Wachstumschampions der deutschen Automobilbranche ausgezeichnet.

Seit drei Jahren betreiben sie in Wolbeck das Autohaus „Get Your Car“ an der Straße Am Steintor. „Wir sind zu zweit gestartet und hatten alle drei Monate eine Neuanstellung“, berichtet Kevin Lartz aus den turbulenten Anfangsjahren.

„Das war schon extrem. Ich habe damals am Wochenende zusätzlich noch studiert, während Justin sich weiter um den Verkauf gekümmert hat“, so Lartz weiter. Mittlerweile gehören zwölf fest angestellte junge Leute zum Team. „Wir sind ein supergeiles Team. Der Älteste ist 39 Jahre alt.“

Das Magazin „Focus Business“ hat sich die Kennzahlen des Unternehmens angeschaut und „Get Your Car“ auf die Liste der 500 wachstumsstärksten Unternehmen aufgenommen. In der Automobilbranche hatte nur ein Unternehmen mehr Aufwind – mit Blick auf den aktuellen Boom wenig überraschend handelte es sich dabei um eine Firma, die mit Wohnmobilen zu tun hat.

Eigentlich wollten die beiden Jungunternehmer mit ihrer Firma damals nur etwas Geld nebenbei verdienen und mit Gebrauchtwagenhandel ihre Ausbildung und das Studium finanzieren. Erst später entschieden sie sich, die Selbstständigkeit „volle Hacke“ auszubauen, das Konzept der Autosuche zum Pauschalpreis ausgeweitet und eine Werkstatt ergänzt.

Spezialisiert hat sich das freie Autohaus auf Jahreswagen. Demnächst wolle man zusätzliche Büroräume anmieten.