Wolbeckerin gibt Tipps für Wanderurlaub in Slowenien

Wie entsteht eigentlich ein Reiseführer? Eva Wieners lebt in Wolbeck, ist aber auf der ganzen Welt zuhause. Mit ihrer Tochter hat sie unter anderem sieben Jahre in Nepal gelebt. Jetzt gibt sie Tipps für Wanderurlaube in Slowenien.

Jetzt in den Sommerferien wollen viele nachholen, was sie zwei Jahre lang verpasst haben – in der Reisebranche gibt es dafür schon ein neues Wort: „Revenge-Traveling“, also Reisen aus Rache an Corona. Im Handgepäck darf ein Reiseführer nicht fehlen – und wer schon immer einmal wissen wollte, wie so ein Reiseführer entsteht, kann jetzt zwei Wolbeckerinnen fragen.