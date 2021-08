Zauberhafte Musik begeistert Wolbecker

Ein unterhaltsames Programm hautnah am Publikum in einer entspannten sommerlichen Atmosphäre auf dem Rasen vor der Christuskirche: Auch die zweite Open-Air-Veranstaltung des Vereins „Kultur vor Ort“ am Sonntagnachmittag unter dem Motto „Dudelsack und Zauber“ machte Lust auf mehr, und weil sich „das Format bewährt hat“, so Vereinschef Peter van Bevern, wird es in drei Wochen schon das nächste Event mit dem erfolgreichen Jazz-Rock-Duo „Die Zwillinge“ geben.

Zwanglos, heiter und und mit viel Gespür für die Interessen ihrer Zuschauer starteten „Piper“ Klaus Oestreich und Zauberer Stephan Lammen ihre amüsierende Show. Während der Magier noch seine besten Kartentricks locker-flockig und mit einem Augenzwinkern offenbarte, erzählte die Dudelsack-Ikone aus Hiltrup aus seinen Lehrjahren, die keine Herrenjahre waren. Als Austauschschüler in Münsters Partnergemeinde York begeisterten ihn 1976 in Schottland die „eigenartigen Töne eines fremden Instruments“. Daraus wurde rasch die große Liebe zum Dudelsack. Fünf Jahre dauerte die Ausbildung zum „Piper“ beim damals noch in Münster stationierten 1. Bataillon Queens Own Highlanders. Heute ist Klaus Oestreich stolz, Menschen aller Altersgruppen mit seiner Musik begeistern zu dürfen.

Zu laut für den Garten

Er rät Interessenten allerdings ab, im eigenen Garten mal eben zur Sackpfeife zu greifen. „90 Dezibel kommen nicht überall gut an“, meinte Oestreich lächelnd. Und wenn anfänglich der Luftdruck im Instrument nicht stimmt, „hört sich das auch mal schnell an wie eine muhende Kuh“.

Mit „Amazing Grace“ zum Mitsingen gewann der vielseitig begabte Musiker schnell die Herzen der Wolbecker und wurde so zum Publikumsliebling.

Und dann gab es eine „Weltpremiere“. Während Oestreich spielte, ließ Lammen einen kleinen Tisch verblüffend echt über den Rasen schweben. Diesen Mix aus Musik und Magie gab es noch nicht.

Erstmals waren bei der Open-Air-Veranstaltung auch Kinder willkommen, und das soll auch so bleiben. Peter van Bevern: „Wir werden auch künftig für alle Altersgruppen etwas anbieten.“ Man darf gespannt sein.