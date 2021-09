Zeitnah soll eine Beleuchtung aufgestellt werden

Bezirksbürgermeister Peter Bensmann (l.) hat einige Schulkinder aus dem Baugebiet Petersdamm/Am Steintor auf dem Weg zur Nikolaischule begleitet. Einer der Gefahrenpunkt befindet sich in der Nähe des Bahnübergangs - jetzt gibt es dazu neue Informationen.

Zur Beleuchtung

Zur Beleuchtung: Die Stadt Münster und der Bauentwickler, die Firma August Gründker aus Glandorf, arbeiten an einer zeitnahen Lösung, kann Bensmann nach zahlreichen Telefonaten berichten. „Als ausführende Firma ist die Firma Gründker bereits vorbereitet, und sobald die Stellungnahme der Stadt Münster vorliegt, soll auch direkt mit der Installation begonnen werden. Somit bin ich großer Hoffnung, dass wir zu Beginn der morgendlichen dunklen Jahreszeit die Lampen stehen haben.“

Überquerung der Straße Am Steintor

Bahnübergang: Der Bebauungsplan sieht für den Bahnübergang eine neue Ampelanlage am Steintor vor. Mit den Bauarbeiten ist wohl in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres zu rechnen, hat Bensmann erfahren. Bis dahin regt er einen Schülerlotsendienst an.

Jede Menge Durchfahrtsverkehr

Allgemeine Verkehrssituation: Im Nachgang zur Schulwegaktion hat sich herausgestellt, dass nicht nur die Anwohner mit der Verkehrssituation auf dem Petersdamm unzufrieden sind. Auch der Bauunternehmer sieht Defizite und will handeln. Bensmann kündigte weitere Gespräche an.