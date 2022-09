ZiBoMo überrascht Erstklässler

Ein Märchenbuch für jedes neu eingeschulte Kind: Die KG ZiBoMo überraschte die rund 150 Schulanfänger an beiden Grundschulen in Wolbeck mit einem besonderen Geschenk.

Das Märchenbuch entstand in einer Kooperation mit der Märchenwerkstatt Wolbeck am Gymnasium Wolbeck.

Die ersten Tage der Eingewöhnung sind für die rund 150 Schulanfänger immer eine aufregende Zeit. Daher hat die Karnevalsgesellschaft ZiBoMo, in Absprache mit den beiden Schulleitungen, den Kindern diese Zeit auch gegönnt. Doch nun konnten die Kinder wieder überrascht werden. Präsident Torsten Laumann und Vizepräsident Klaus Gerdes hatten für jedes neu eingeschulte Kind der beiden Wolbecker Grundschulen ein Märchenbuch über die Erfindung des ZiBoMo-Umzuges im Gepäck.

Ganz im Sinne der Lehrer und Lehrerinnen konnte die Zeit auch gleich für ein paar Fragen von den Kindern direkt an die ZiBoMo-Vertreter genutzt werden. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Pädagogen nutzen diese Chance, um zum Beispiel zu erfahren, ob es denn wieder einen Kinderumzug geben wird und wie es um das Grundschulquiz steht.

„Ja, in der Tat konnte die ZiBoMo den Kindern eine gehörige Portion Vorfreude in die Gesichter zaubern“, freut sich der Verein in einer Pressemitteilung über die gelungene Aktion. „Nicht nur im Schulalltag kommen auf die Kinder viele neue Eindrücke zu, auch die ZiBoMo entführt die Kinder schließlich in die Welt der Umzugsteilnehmer.“