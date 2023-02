Das ist der Fahrplan zum ZiBoMo-Wochenende

Eine Menge Leute arbeiten gerade mit Freude und Feuereifer daran, dass der erste richtige Ziegenbocksmontag seit Beginn der Pandemie ein Erfolg wird. „Die Vorbereitungen sind in diesem Jahr nicht der ganz normale Wahnsinn, sondern der doppelte Wahnsinn“, gesteht ZiBoMo-Präsident Torsten Laumann. „Einfach weil die Vorbereitungszeit so kurz war.“

Denn erst spät war felsenfest klar: In diesem Jahr klappt es endlich wieder mit dem Straßenkarneval. „Wir mussten uns da ganz sicher sein, denn wir wirtschaften schließlich mit dem Geld anderer Leute.“ Kurz vor dem ereignisreichen ZiBoMo-Wochenende erreichen die Vorbereitungen nun ihren Höhepunkt.

Ein geschmückter Ortskern: Der Umzugsweg wird an diesem Wochenende mit Unterstützung der Firma Forsthove mit blau-gelben Fähnchen geschmückt. „So kommt man bereits auf dem Weg zum Fetzelt in Karnevalsstimmung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Hippenball und Jugendparty

Der Hippenball: Den Start der tollen Tage bereitet der Hippenball am Freitag (10. Februar) mit einem bunten Programm. Dort erwartet die närrischen Zuschauer der Vollblutentertainer Dirk Elfgen, Alex Engel als „Mallorca-Stimmungsmacher“ sowie der mit enormer Fernsehpräsenz glänzende Norman Langen, die sich in die Herzen der Zuschauer singen wollen. In die Herzen tanzen hingegen werden sich die Tanzsportgruppen der ZiBoMo, die zunächst mit ihrem Marschblock für einen Gänsemoment sorgen und damit sowie ihren Schautänzen jede Veranstaltung bereichern werden. Ebenso dürfen die fulminante Schau zum 20-jährigen Jubiläum der „XXL-Fen“, die Wolbecker Eigengewächse wie „Nikolas“ und Susanne Bergers auf den Veranstaltungen nicht fehlen.

Der große Kinderumzug Foto: Bevor es überhaupt einen ZiBoMo-Umzug gab, zogen bereits Kinder zu den tollen Tagen durch das Wigbold und ersangen sich Würste und Gebäck. 1957 formten Kindergruppen den ersten ZiBoMo-Umzug mit. Mittlerweile hat sich ein eigener Kinderumzug am Ziegenbocksmontag (13. Februar) etabliert. Zum zweiten Mal nehmen daran beide Wolbecker Grundschulen teil. Sie marschieren kostümiert von ihren Schulen in Richtung Achatius-Haus, um von dort aus ab 10.49 Uhr gemeinsam durch den Ortskern zu ziehen. Die Strecke wird voraussichtlich über die Münsterstraße, Marktstraße, Jochen-Klepper-Straße und Hofstraße führen. „Die Kinder können sich hoffentlich über viele Zuschauer freuen“, schreibt die KG ZiBoMo. ...

Der Familiennachmittag und Jugendkarneval: Besonders freut sich die ZiBoMo auf den am 11. Februar (Samstag) stattfindenden Familienkarneval mit seinem ebenso fröhlichen Programm für Jung und Alt sowie den stimmungsvollen Jugendkarneval am Samstagabend.

Schlüsselübergabe: Am ZiBoMo-Museum wird Hippenmajor Martin II. Grass am Sonntag (12. Februar) bei der Schlüsselübergabe um 11.11 Uhr mit allen Mitteln und tatkräftiger Unterstützung seiner Gardisten versuchen, die Macht an sich zu reißen. Sobald dieses geschafft ist, wird die ZiBoMo zum Festzelt ziehen, um den dort bereits wartenden Narren die Trophäe präsentieren und ausgelassen in den Frühschoppen starten. Die KG ZiBoMo teilt mit, dass es zu den Veranstaltungen noch ein paar Karten an der Tageskasse geben wird.

Start ist um 14.11 Uhr

Der Umzug: Der große ZiBoMo-Umzug startet wie gewohnt um 14.11 Uhr an der Hiltruper Straße (Marktplatz) und endet am Festzelt, wo dann direkt das „Bunte Treiben im Zelt“ beginnt.

Parkverbot: Zu allen Veranstaltungstagen weist die ZiBoMo ausdrücklich darauf hin, dass das gesamte Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Wolbeck an der Hofstraße gesperrt ist. Um einen hoffentlich nicht eintretenden Einsatz der Feuerwehr nicht zu behindern, sind alle Besucher der Veranstaltungen und des Umzuges aufgefordert, das Halte-/Parkverbot für Pkw und Fahrräder auf dem Vorplatz sowie dem Umfeld zu beachten. Hier gilt absolutes Halteverbot.

Umleitungen: Am 13. Februar (Ziegenbocksmontag) ist die Ortsdurchfahrt Wolbeck in der Zeit von 10 bis 18 Uhr für den Umzug komplett gesperrt. Eine weitläufige Umfahrung empfiehlt sich über die Wolbecker Ortsumgehung.